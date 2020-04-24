小米台灣今(24)日宣布，進駐桃竹苗百貨龍頭Big City遠東巨城購物中心，於明(25)日開設「小米新竹巨城快閃店」，為小米深耕台灣市場第17間實體門市，小米台灣持續強化新零售策略，積極於各城市拓展店點；此次在所有用戶引頸期盼下，小米台灣插旗科技重鎮，於桃竹苗最大百貨樞紐展店，期望透過實體店舖的進駐，讓購物體驗更加完整。

小米台灣持續佈局線下通路，陸續於各縣市開設小米實體專賣店，提供消費者完整的購物體驗，暨去年十一月初正式落腳苗栗後，緊接著攜手桃竹苗地區最大百貨Big City遠東巨城購物中心，宣布「小米新竹巨城快閃店」於明日開幕。

位在新竹市中心的Big City遠東巨城購物中心，坐擁北台灣最大的百貨營業面積，於2019年營業額高達123億，成為台灣前七大營業額百貨購物中心，更曾一度奪下Facebook打卡景點第二名，僅次於桃園機場，儼然成為新竹最熱門的集散地。

「小米新竹巨城快閃店」維持一貫白色簡約色調搭配溫暖的木質傢俱，打造寬敞舒適的購物空間，有效利用13坪的展售空間，展示多項小米熱門商品，販售小米台灣引進的全系列產品。

小米2019年財報，在雙引擎「手機+AIoT」發威下，總收入突破人民幣2000億元，達到人民幣2058.4億元，年增長17.7%，在雙品牌策略下，全年智慧型手機收入為人民幣1221億元，年增長7.3%，出貨量達到1.246億支，小米在今年也將持續發揮「手機+AIoT」，除5G智慧機外，也將持續深化白色家電產品實力。

除此之外，小米表示，為歡慶「小米新竹巨城快閃店」開幕，也推出多項單店限時專屬優惠，針對智慧機Redmi Note 8 Pro全系列直降600元，還有米家掃拖機器人1C、米家手持吸塵器Lite、米家空氣淨化器Pro等多項人氣白色家電，均祭出優惠；另外，針對五一勞動節檔期，小米提前歡慶並慰勞廣大的上班族，推出小米LINE好友門市限定優惠，只要加入小米LINE好友，即可領取「小米LINE好友門市限定優惠券」，於小米17間實體門市使用。

(時報資訊)