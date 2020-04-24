具有85年歷史的芎林鄉金玉豐精米所，成為新竹縣首座地方創生工作站。（莊旻靜攝）

具有85年歷史的芎林鄉金玉豐精米所，成為新竹縣首座地方創生工作站，客委會主委李永得（右四）、新竹縣長楊文科（左四）出席揭牌儀式。（莊旻靜攝）

新竹縣首座地方創生駐地工作站，24日上午正式成立，以具有85年歷史的芎林鄉歷史建築金玉豐精米所為基地，未來將兼具公共參與、青年返鄉、文化產業升級、地方創生功能，客家委員會主委李永得、縣長楊文科等人也前往揭牌。

新竹縣首座地方創生駐地工作站的成立，將調查芎林6大文化面向，包含生活、生態、節慶、技術、教育、藝術等，透過資料收集、實地踏勘、鄉民訪談，作為今年度文化產業專題與創新升級成果，為芎林鄉地方創生奠定基礎。

李永得對以水力發電的金玉豐精米所印象深刻，也期待在青年、文史工作團隊進駐之後，得以整修、保存文化資源。李永得也肯定芎林鄉公所的效率，只要是對客家文化保存有提升的計畫，客委會也會全力支持。

楊文科的老家過去也經營精米所，他也期望未來有更多人參與地方創生，分享芎林的文化。金玉豐精米所為縣議員鄭昱芸的老家，在重劃時歸縣府所有，並由芎林鄉管理，而她踏入政壇的初衷，是為了活化這棟有歷史意義的建物，也謝謝各界協助，讓此金玉豐精米所成為地方創生工作站。

芎林鄉長黃正彪表示，地方創生有賴於在地人、青年返鄉參與，駐地工作站也要找出芎林鄉的地方特色品牌，今年重點會在鄉內的資源調查、潛力分析，也將會是連續性計畫，期望吸引更多人共同參與。

(中時 )