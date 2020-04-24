匯僑設計(6754)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。

匯僑室內裝修設計實收資本額6億元，主要產品為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務。2019年稅前純益3.41億元，每股稅後盈餘3.67元。

(時報資訊)

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