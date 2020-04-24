《證交所》匯僑設計今送件申請上市 16:312020/04/24 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 匯僑設計(6754)今天向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第2家國內公司申請股票上市。 匯僑室內裝修設計實收資本額6億元，主要產品為休閒旅遊、公共空間、商務空間及商業空間等各類空間提供設計規劃、專案管理、裝修工程、道具生產以及售後服務等全方位服務。2019年稅前純益3.41億元，每股稅後盈餘3.67元。 (時報資訊) #匯僑 #匯僑設計 #送件 #申請股票上市 #空間 也許您會感興趣 推薦閱讀 北科大傑出校友沈文振 捐贈千萬元 04:102020/04/20 投資理財 紓困特別條例還沒三讀 已有7千多人送件申請3萬元 13:202020/04/20 生活 小規模營業人網路紓困 一銀打頭陣 13:052020/04/21 財經 尋找儲油空間迫在眉睫 找不到只能關油井 17:242020/04/22 財經 買盤進場 國際油價破底翻 04:092020/04/23 全球財經 上洋產業今日送件上櫃 今年首家申請上櫃案 14:432020/04/23 財經 長亨今日送件申請股票上市 今年首發 17:202020/04/23 財經 今年首發 長亨送件申請上市 04:092020/04/24 證券．權證 《證交所》國內公司今年首發 長亨送件申請股票上市 09:082020/04/24 財經 匯僑設計今日送件申請上市 16:112020/04/24 財經 財經熱門新聞 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 即時 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 股東會紀念品曝光！網友一句話評中鋼 - 財經 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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