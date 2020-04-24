新冠肺炎疫情衝擊，台灣民眾更重視環境清潔及消毒，隨著天氣漸熱，民眾預約清洗冷氣件數明顯增多，僅3月預約件數就已超過去年整年的一半，信義房屋(9940)也順勢與廠商配合推出冷氣清潔以及環境消毒等優惠，準備替台灣防疫守住九局下半。

據信義居家統計，2019年全年實際完成447件冷氣清潔，而2020年三月推出冷氣清潔優惠以來，就已完成136件，顯示隨著天氣漸熱加上仍在防疫期間，台灣民眾對於環境清潔都非常關注，連冷氣清潔也不放過。信義居家表示，防疫期間單洗室內機每台1800元(原價2000元)，且即日起只要預約冷氣清潔，更提供指定任一空間的紫外線燈消毒，讓民眾的居家生活在防疫期間多一層保障。

此外，信義房屋自今年一月以來已累積進入全台共777個社區協助防疫，包含相關正確觀念、標語以及物資等，信義房屋景美女中店鄭嘉文店長表示自從一月底疫情升溫以來，分店就開始主動提供週邊社區一些消毒備品，甚至自費添購次氯酸水機器每天提供社區住戶免費索取，多餘的則分給週邊店家。同時更體恤年紀較大的居民排口罩的辛苦，每日上午七點提供50張椅子給特定藥局前的排隊民眾，讓民眾感到非常貼心。

不只冷氣清潔及社區防疫，信義居家更提供政府立案的專業消毒廠商，使用對環境無害的消毒藥水，可消滅99.9%的細菌，防疫效果可達7~9天。即日起至5月31日為止，可透過信義房屋各分店洽詢相關消毒服務，30坪內專屬優惠價格為2800元(一般市價3600元)，涵蓋範圍包含北北基，桃竹，台中、彰化、台南以及高雄，也因近期需求量大增，數量有限，民眾要把握防疫黃金期。

(時報資訊)