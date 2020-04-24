東港東琉線碼頭24日一早出現「綠川奇景」，布袋蓮不僅強占水面，覆蓋率還大到看似要影響交通船行駛，幸船班未因此誤點。（謝佳潾攝）

東港東琉線碼頭24日一早出現「綠川奇景」，布袋蓮不僅強占水面，覆蓋率還大到看似要影響交通船行駛，幸船班未因此誤點，但因雨季未至，居民見大量浮萍議論紛紛，對此，屏縣府交通旅遊處發現是攔截纜繩遭扯斷所致，當下除立即修補清除外，也呼籲船筏要小心行駛東港溪。

交旅處指出，針對布袋蓮的清除作業，縣府一直有委託合作廠商定期清理，且在東港溪流經東港大橋至進德大橋間設置3處攔截布袋蓮的纜繩，以防上游過多的浮萍量往下游沖時，下游有層層緩衝不會遭堵塞，而此次就是因纜繩遭扯斷才會如此。

處長王國維說，大眾的印象是，雨季時才會見到大量布袋蓮被沖進碼頭、布滿水面，而近期雖非雨季但卻是布袋蓮的好發期，上游的量已經增很多，如今又遇到下游纜繩遭扯斷，大量浮萍就這樣衝進碼頭，不過縣府有立即修補纜繩並進行清理作業，未影響船隻行駛。

但他強調，因此次無風無雨，研判應是船筏行駛時不慎扯斷纜繩所致，所以藉此呼籲民眾，駕駛船筏行駛在東港溪時一定要格外小心，另外，此次布袋蓮的數量真的有點多，預計花2天進行全面清理作業，屆時將還給大家乾淨的水面。

(中時 )