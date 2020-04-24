卓姓柔道教練因與未成年少女發生關係又拍攝不雅照片吃上官司，艷照還流入不肖人士手中，至道館向教練父親恐嚇勒索，2男子恐嚇未遂遭判刑3至4月。（資料照，謝瓊雲攝）

偷雞不著蝕把米！彰化縣1名31歲卓姓柔道教練去年遭踢爆與指導女學生發生不正常關係，還流出師生不雅照片，29歲劉男和28歲李姓友人去年5月拿著14張照片到卓男父親開設道館，意欲勒索，反遭卓男的父、兄一把壓制在地、扭送警局，近日遭彰化地院依恐嚇取財未遂罪，判處4月與3月徒刑，可易科罰金。

根據了解，卓男出身彰化柔道世家，前途看好，卻遭爆出與未成年的柔道學員交往，2017年更用手機將2名少女的正面、背面裸照拍下，並私下與好友分享炫耀，引發2名學姊妹因此爭風吃醋，不雅艷照因此不慎外流。

2名少女雖聲稱出於自願，且之後也成為卓男女友，但卓仍涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》、《妨害性自主》等罪嫌，去年11月一審分別遭判刑6個月、應執行4個月，皆已易科罰金執行完畢；卻因遭人刻意爆料，全案在7月時爆發開來。

去年5月26日傍晚5點半，劉、李2人抵達道館，劉出示不雅照給卓父檢視，並問「這些東西你要怎麼處理，價格給你開。」卓父因擔心不雅照外流，影響小兒子卓男名譽，因此當場拉下道館鐵門，與在場的大兒子、曾姓學員合力將2人制伏、壓制在地，報警到場處理，而未讓兩人得逞。

彰化地院法官審酌，被告2人正值壯年、不思以正當合法方式獲取財物，靜以恐嚇方式向告訴人索討金錢，致告訴人心生畏懼，並斟酌2人犯後坦承犯行、告訴人受害情況，做出如上判決。

(中時 )