出水海帶先在水試所加工處理場進行初級加工。（李金生攝）

加工製成的海帶絲，首度進軍全台有1000家門市的全聯福利中心，與消費者分享健康美食和豐收喜悅。（李金生攝）

海帶絲營養價值高，是一種綠色健康安全食品。（李金生攝）

金門水產試驗所推廣大型海藻，輔導2家示範戶養殖海帶，第1年產量高達16噸之多，在初級加工製成「海帶絲」後，首度進軍全台有1000家門市的全聯福利中心，與消費者分享健康美食和豐收喜悅。

金門水試所基於輔導漁民建立友善環境，持續推動低碳養殖模式，期待藉以保育海洋生態環境，並兼顧產業發展與創造就業機會。去年特別徵選2家技轉輔導養殖的示範戶，在無汙染的海域進行海帶養殖。

連日來，這2家養殖示範戶收穫的海帶高達16噸，品質和產量均達預期目標，已在水試所加工處理場初級加工製成海帶絲，陸續銷往全台有1000家門市的全聯福利中心。

該所自行養殖的生鮮海帶約6噸，也預定於4月30日（星期四）下午2時起陸續在該所廣場開賣，賣完為止。水試所提醒鄉親為落實政府防疫政策，屆時到現場購買的鄉親，均應全程攜帶口罩，在入口測量體溫與酒精消毒後再入場，另外為避免人群聚集，必要時將會進行人流管控。該所也歡迎民眾或機關團體以電話或傳真方式訂購，電話：082-326408，傳真：082-327329。

金門水試所表示，金門生產的海帶與市售的海帶大不相同，原因是國內的海帶99％都是進口貨，其中9成以上來自中國大陸，少部分來自日本與韓國，且大部分都是使用食品級化學藥劑或鹽水泡發製成，而金門生產的海帶，保證生鮮無添加人工色素與浸泡化學藥劑，且送檢符合SGS食品安全規範，確保民眾食的安全。

該所指出，根據相關醫學研究指出，海帶營養價值高，能補充人體所需營養素，在目前新冠肺炎疫情期間，這種營養價值高、綠色安全的健康食品，也有提升自身抵抗力的作用。

目前除生鮮海帶銷售外，水試所後續也將輔導養殖戶推出多樣化海帶產品，透過初級加工、包裝、宅配服務行銷，以提升海帶產品的價值，增加漁民收益。

(中時 )