客思達-KY(2936)3月因新冠肺炎疫情於美國地區快速擴散，在部分家具門市休業、以及倉儲物流運送受限等因素下，影響客戶備貨力道，致使第一季合併營收23.73億元，較去年同期減少19.93％。客思達-KY指出，上半年以提升獲利品質為首要目標，疫情干擾下會聯合全美超過8千家中小型家具業者發展Online to Offline經營。

客思達-KY表示，面對新冠肺炎疫情蔓延，集團全力配合美國政府防疫工作及政策。為維持供應消費者居家辦公及生活必要所需的家具商品，目前位於美國8處倉庫及營業據點已減少營業時數並維持基本運作，客戶到各分行倉庫取貨需事先預約、同時落實量測體溫、保持社交距離等必要措施來因應，隨著階段性經濟活動重啟，有助於減輕對4月整體營收的不利影響。

客思達-KY表示，近年集團加速推動新零售供應鏈布局，積極與中小型家具業者共同推動Online to Offline銷售模式，並持續強化在社群媒體互動經營，穩健推升在Amazon、Wayfair、以及Coaster官方網站等線上銷售通路的營收占比表現。此次受到新冠肺炎疫情因素影響民眾外出頻率、3月下旬已逐步看見電商通路客戶備貨需求升溫，有助於創造整體營運正面挹注；另一方面，由於民眾紛紛採取居家辦公、遠程教學等亦有助於家庭工作室與房間裝修需求增溫，加上集團近年來積極完善Coaster自有品牌產品線以滿足多元消費族群，有機會為集團營運創造良好發展條件。

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