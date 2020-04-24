許多網友到小甜甜IG留言罵人，批她身邊朋友怎麽都這種貨色。(圖/ 摘自小甜甜Instagram)

羅志祥和周揚青9年情斷，周揚青的分手信揭露羅志祥各種渣男行徑，其中還點名愷樂（蝴蝶姐姐）持續和他有不正常男女關係；沒想到砲火馬上燒到愷樂的閨蜜小甜甜（張可昀），她的Instagram被大票網友留言灌爆，狠酸「怎麽身邊朋友都是這種…」。

小甜甜在演藝圈中和愷樂、謝忻都是出了名感情好的閨蜜，去年謝忻介入浩角翔起阿翔的阿翔婚姻當小三，昨(23)日周揚青證實和羅志祥的分手信中，更提到愷樂和羅志祥一直有不正常男女關係，暗指她是其中一個小三；小甜甜2閨蜜都當小三，也讓不少人在等小甜甜會怎麽說。

沒想到小甜甜昨(23)日在IG發動態，聊到疫情影響工作和政府補助後，表示「這次大家都受到頗大的影響，珍惜把握當下，一起挺過吧！一定會回到最初的美好……只要少數人懂得將心比心，不要忘了腦袋害的眾多無辜的人一起受害……」；有網友認為這些話疑似在暗諷，紛紛暴怒留言，「妳是知道的，對不對」、「為什麽妳身邊的兩個好朋友都搶人家的男朋友」、「怎麽身邊朋友都是這種貨色」、「妳的朋友出事了，不是很愛幫她說話，快發表妳的言論啊」。

(中時電子報)