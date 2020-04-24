中職超前全球在4月12日開打，運彩也共襄盛舉，甚至破天荒推出中職場中投注的玩法！過去播體育新聞都要等中職打完的甜心主播呂佳宜 ，怎麼看這次中職開打呢？點進去看《蘿蔔戰情室》就知道囉～～

中職獨步全球開打進入第3周，尋求4連霸的桃猿雖然母企業換成日本樂天，新球季依然氣勢如虹，至22日為止打出平中職紀錄的開季6連勝。「暴力猿」前4戰就攻下47分，朱育賢頭兩場敲5轟，林立呼應新冠疫情「零例」好兆頭，也有單場雙響炮的演出，讓桃猿持續引領風騷。

樂天桃猿林立昨日敲雙響炮，透過英文轉播推銷到全世界。（資料照／范揚光攝）

朱育賢在桃猿的「樂天年代」處女秀上演單場3響炮，延長賽先敲追平轟、再補再見全壘打，次役又上演單場雙響炮，本有機會改寫單周5轟的中職紀錄，可惜後兩戰沒再敲出紅不讓。所幸朱育賢仍維持開季連6場安打的手感，要突破去年的30轟應該大有可為。

樂天桃猿朱育賢6打數敲出4轟。（鄧心瑜攝）

桃猿開季不但戰績長紅，行銷戰也展現「超前布署」的威力，雖然比賽因疫情「閉門」進行，桃猿搶先在看台安排假人球迷與機器人鼓手，還沒開打就獲得國外媒體報導，接著桃猿主場轉播頻道《Eleven Sports》率先安排英文轉播、透過推特放送到全世界，也締造單場收看人次破百萬的紀錄，讓台灣棒球獲得空前關注，進而促成4隊主場都將有英文轉播的創舉，成為中職因疫「升級」的收穫。

不過中職也有受到全球矚目的「另類」焦點，4月19日富邦悍將vs.樂天桃猿，悍將洋投索沙對桃猿郭嚴文連續投出近身球，最後更直接砸中打者臀部，引發雙方清空板凳於場內對峙，被球迷戲稱為「全球第一打」，笑說衝入場內的球員沒有保持「社交距離」，兩天後索沙則承認自己情緒失控並道歉。

悍將投手索沙（右二）觸身球砸中對手，桃猿陳禹勳（右一）衝進場內。（中央社）

請來中職最多勝教頭洪一中的富邦悍將，雖在3連戰遭桃猿「橫掃」，卻不影響胡金龍創下中職最快千安紀錄，他的704場出賽、3062打席都超越悍將隊友林益全保持的744場、3168打席舊紀錄，只用2809打數達陣也比彭政閔的2838更少。

中職超前全球開打，台灣運彩也共襄盛舉，而且不像以往需要串關，今年中職不但開放單場投注，4月16日更破天荒開放場中投注，締造破新台幣3000萬的銷售佳績，而單場投注也都能維持破千萬的投注額，直逼往年大聯盟比賽的熱度。5月5日韓職也將開打，運彩可能開放單場或場中投注，提供彩迷更多選擇。

(中時 )