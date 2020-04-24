新冠肺炎疫情延燒，民眾出入公共場所的意願降低，苗栗縣為鼓勵縣民多讀書，向教育部爭取計畫補助，推出「苗栗行動借閱EASY GO」APP，24日正式上線啟用，透過行動借閱載具開發整合，手機不僅是借書證，還能成為借書機，開啟苗栗縣進入行動借閱書籍的便利時代。
以往民眾到圖書館借閱書籍，要拿實體借書證或個人身分證件由專人受理，如果遇到多人同時借書就會大排長龍，換用自助借書機借書，也常發生使用後忘記帶走證件的窘況，因此苗栗縣圖書館開發「無卡借書」服務，只要利用手機或平板電腦下載APP，掃描書籍條碼，就能透過雲端服務輕鬆把館藏借回家。
教育處圖資科長彭秀珍表示，資通科技普及化，全球已邁入行動服務，以APP為平台，提供館藏查詢、查看最新圖書、線上預約書籍、圖書到期通知提醒等服務，還能申請館際借書還書，全縣公共圖書館均有配合，每本書僅酌收10元運費，代借圖書最多以4冊為限。
教育處另推出「閱讀存摺」優惠措施，每借閱1本圖書可集1點，每點可折抵通閱服務費1元，期望將苗栗縣行動借閱效發揮極致。即日起，民眾只要下載「苗栗行動借閱EASY GO」APP，並使用手機完成借閱5本，即可獲贈精美小獎品，數量有限換完為止，歡迎大家一同來體驗。
(中時 )
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