高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，若通過將要進行市長補選，民眾黨立委蔡壁如日前爆出將戶籍遷入高雄，引發外界聯想，蔡壁如今接受電台專訪表示，自己是很好幕僚跟幕後策畫，不適合跑到第一線，沒有參與高雄市長補選的意願，黨主席柯文哲也沒要她去選，現在比較沒壓力，但有時候事事多變化。

針對罷韓投票，蔡壁如說，近次到地方都會打聽狀況，地方民眾都稱罷免案一定會過，但她觀察認為，罷免案要通過有一定難度，罷韓日期確定前，韓國瑜滿意度仍有33％，代表還有三分之一的人對韓還算滿意，加上高雄很多人口外飄，隨著疫情發展，在外縣市的高雄人不見得會專程回家投票。

蔡壁如說，組黨就是希望執政，不管罷免是否通過，各地選民服務還是要開始動，像是最近民眾黨成立高雄總服務處，因此近期每個禮拜都往高雄跑，傾聽地方聲音。

蔡壁如自評如以10分為最高，她個人目前投入高雄市長選舉的念頭是0分；他說，民眾黨從黨內尋求人才或是與第三勢力合作都在考量內，並以出身當地者為主，這樣才能與在地連結深耕。

蔡壁如強調，民眾黨不一定會投入高雄市長補選，截至目前沒有人跟他們接觸，現在都還在觀察，自推人選、支持理念相近候選人或不表態都是可能的選項；至於是否有跟民進黨合作可能，蔡壁如說，應該沒有，畢竟民進黨打我們最兇。

(中時 )