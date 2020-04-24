歐美慘淡的經濟數據令投資人更加擔憂新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，周五香港恆生指數收跌0.61%，為23831.33點，盤中一度跌逾1%。國企股(H股)收跌0.49%，為9656.19點。科技網路股表現疲弱，消費股漲多壓回，醫藥股亦走低。明星藥廠康方生物首日掛牌，終場股價飆升50%，收在24.3港元，市值暴增62億港元。

(時報資訊)