《港股》恆指收跌0.61％ 康方生物首日掛牌飆升50％ 16:482020/04/24 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐美慘淡的經濟數據令投資人更加擔憂新冠肺炎疫情造成的經濟衝擊，周五香港恆生指數收跌0.61%，為23831.33點，盤中一度跌逾1%。國企股(H股)收跌0.49%，為9656.19點。科技網路股表現疲弱，消費股漲多壓回，醫藥股亦走低。明星藥廠康方生物首日掛牌，終場股價飆升50%，收在24.3港元，市值暴增62億港元。 (時報資訊) #收跌 #康方 #日掛牌 #飆升 #恆指 也許您會感興趣 推薦閱讀 恒指收跌49點 16:452020/04/20 財經 《時來運轉》運彩場中這時買小 賠率瞬間飆升 07:002020/04/21 體育 《港股》開低走低 恆指大跌2.39％ 10:512020/04/21 財經 三大指數下探 滬指收跌0.9％ 15:432020/04/21 財經 《日股》油價崩跌＋金正恩病危傳言 日經指數收跌1.97％ 15:402020/04/21 財經 《港股》油金股領軍 恆指開漲0.38％ 10:172020/04/23 財經 滬深兩市均收跌 上證指數下跌5點 16:212020/04/23 財經 《港股》恆指收漲0.35％ 惟交投仍顯清淡 16:482020/04/23 財經 盜版網站遭下架 付費平台註冊人數飆升2倍 04:102020/04/24 時尚消費 《港股》美股乏力 恆指開跌0.55％ 10:012020/04/24 財經 財經熱門新聞 原油ETF如何坑散戶？他驚爆大內幕... - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 一場殺戮！謝金河曝大咖68美元買石油慘況 - 財經 台積電叫戰死敵！第一代3奈米殺招曝 - 財經 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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