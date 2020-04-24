央行今公布3月金融情勢，3月M1B及M2年增率分別為7.02%及4.42%，主要受放款和投資成長增加帶動，緩和外資匯出的負面因子。

另外，代表證券市場散戶螞蟻雄兵的證券劃撥存款方面，3月全體金融機構證券劃撥存款餘額達2.2404兆元新台幣，再較上月增加，並持續創歷史新高。至於外國人新台幣存款餘額較2月增加到1991億元新台幣。而外幣存款餘額則微降至6.2037兆元新台幣。

央行經研處副處長吳懿娟表示，3月外資匯出103.96億美元，但國內放款和投資增加，使M1B及M2年增率持續走高。

此外，受到新冠疫情影響，3月央行挹注市場流動性採取寬鬆貨幣政策，且銀行也保留較高的流動性，使金融機構淨超額準備升高達1084億元新台幣，為金融海嘯2009年中以來新高；至於3月股票市場融資餘額1223億元新台幣，則是創1996年台海危機以來新低。

(時報資訊)