南投60歲吳姓婦人，因為發燒、喉嚨腫痛，擔心罹患新冠肺炎！經衛生福利部南投醫院耳鼻喉科醫師賴文森診療，診斷為生死一瞬間的急症「深頸部感染」，立即安排手術，再送加護病房觀察，所幸她及時就醫治療，目前已經康復出院。

賴文森表示，深頸部感染輕者住院數天接受保守治療，重症患者需要反覆清創，進行氣管切開術，住院數周才能出院，是不可輕忽的致命急症！深頸部感染是從頸部肌肉筋膜潛藏空間的發炎化膿，初期會出現喉嚨痛、發燒等類似感冒症狀，接著可能出現吞嚥困難、張口困難、聲音沙啞、甚至呼吸困難，如果沒有立即處置，可能會引發敗血症、縱隔腔炎等嚴重併發症，危及生命安全，尤其是老年人、糖尿病、腎臟病等免疫力較差的高危險族群。

吳姓婦人心有餘悸表示，原本以為是感冒，接著擔心是不是感染新冠肺炎？沒有想到會是嚴重的深頸部感染！幸好盡早就醫治療，沒有引發其他併發症。

(中時 )