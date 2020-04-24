櫃買中心表示，防疫不鬆懈、投資不停歇；櫃買中心舉辦之「櫃買富櫃200指數送您防疫購物金」有獎徵答活動，自4月27日（下周一）上午9時起準時開跑。

櫃買中心自108年3月27日發布櫃買富櫃200指數（IX0118）以來，該指數已成為中小型股票最佳代表指標，並有相當完整的指數化商品推出。為增加投資人對「櫃買富櫃200指數」及相關指數化商品之瞭解，同時因應零接觸的防疫概念，特舉辦網路有獎徵答活動，並挑選富櫃200指數成分股-網家公司經營之PChome線上購物平台購物金作為獎項，投資人只要持續瞭解並關注富櫃200指數，至活動專區回答問題，就可獲得100元線上購物金。

櫃買中心表示，為了讓投資人防疫在家還能輕鬆學投資兼拿購物金，答題時皆設計有神隊友提示富櫃200指數的相關商品資訊，舊雨新知都可以一同參與。自4月27日上午9時至5月24日下午24時止，投資人只要至活動官方網頁，填寫個人資料並回答富櫃200指數及其商品相關問題後，即可獲得「PChome購物金」100元。本次活動預計發放共3,000份購物金，每位投資人限參加一次，獎項發送完畢即提早結束活動；詳細活動辦法可參閱櫃買中心官網公告。

(工商 )