北埔公學校宿舍日式宿舍具有歷史意義，未來將成龍瑛宗文學館。（莊旻靜攝）

客委會主委李永得（右二）、新竹縣長楊文科（右一）24日前往北埔公學校日式宿舍，訪察修復狀況。（莊旻靜攝）

著名的已故文學家龍瑛宗為北埔人，前身為北埔公學校日式宿舍經新竹縣文化局登錄為歷史建築，由客家委員會補助經費修復，將改建為龍瑛宗文學館，預計9月配合古蹟日活動，正式公開亮相。

客委會主委李永得、新竹縣長楊文科24日訪視已經完成修復的館舍，楊文科表示，北埔古蹟、歷史建築密集，具有人文特色。文化局長田昭容指出，北埔公學校日式宿舍建於1916年，為雙拼木造建築，屬「丁種判任官舍」，龍瑛宗曾於1919年進入北埔公學校就讀，為了紀念其事蹟，多年尋覓合適場所成立紀念館未果，恰好北埔國小數年前收回宿舍，因此申請登錄為歷史建築，規畫為龍瑛宗文學館。

龍瑛宗本名劉榮宗，北埔為其故鄉，也是他青少年時期馳騁文學幻想的地點，晚年在回憶隨筆及自傳中，也常提及童年的鄉間生活、公學校時期的閱讀及文學啟蒙，龍瑛宗處女作為「植有木瓜樹的小鎮」頗受好評，使他成為當時文壇新星，並與張文環、呂赫若、楊逵同為日治末期代表性作家。

未來文學館將介紹龍瑛宗生平、文學生涯與風格、經典文學作品，以及呈現他作品中提及北埔鄉風景地圖，期望讓在地孩子認識在地出身的文學家，以文學視野認識在地人文風情。

(中時 )