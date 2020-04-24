配合高科技廠商於台南科學園區擴大投資先進製程，台南市政府積極推動水資源回收中心放流水回收再利用，市府水利局表示，陸續成立的永康、安平和仁德的再生水廠完工後，目標2025年每日供6.3萬噸再生水給南科廠商，解除南科園區供水壓力，同時促進高科技產業群聚發展。

台南市水利局副局長王峻明表示，安平再生水廠統包工程於今年1月21日公開招標，採最有利標方式決標，並於3月3日依公平、公開採購程序資格審查。

由於安平下水道系統進流水除用戶接管之汙水外，尚有部分運河截流水及海水入滲，安平水資源回收中心放流水硼、氯、TDS 等濃度起伏較大，為符合南科廠商用水需求水質，確保投標廠商設備可達承諾處理效能，投標廠商皆須進行30天的平行測試作業。

依照計畫，投標廠商評選出來後，安平再生水廠預計年底動工，若如期如質完工，估計2022年每天可供給1萬噸再生水；2024年每天供應可達3.75萬噸再生水。

此外，正施工建置中的永康水資中心再生水廠，預計2021年3月起可先供應南科園區0.8萬噸再生水，2023年全期完工後每天可供應1.55萬噸再生水。

而正在規畫中的仁德再生水廠，預定2023年每日供應0.6萬噸、2025年每日1萬噸的再生水。屆時3再生水廠合計供水量，每日可達6.3萬噸，不但緩解南科用水壓力，也達成水資源再利用，綠色永續產業目標。

(中時 )