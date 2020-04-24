川普左批CNN右罵華郵 製造假新聞

美國總統川普周四在新冠肺炎簡報會中發火，當《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者駱克（Philip Rucker）問及，美國國土安全部（U.S. Department of Homeland Security）科學技術局代理局長布萊恩（William Bryan）說，新冠肺炎可被濕與熱，還有清潔劑遏制時，滿腔怒火頓時大爆發。

據《國會山莊報》（The Hill）與天空新聞（Sky News）網報導，川普在簡報會中說，專家可以進一步研究，以注射清潔劑和強光照射來治療新冠肺炎，引發廣大爭議。

「我是總統，而你是假新聞，」川普對駱克說，「那只是來自優秀實驗室，來自十分十分聰明，甚至是聰明絕頂人士的建議。他說的是太陽，說的是熱。而你也看到數字了。就是那樣，我說的就是這些。我只是在這兒秀人才，提構想的。」

Trump to reporter: "I'm the President and you're fake news." pic.twitter.com/QCtkX393l7 — The Hill (@thehill) April 23, 2020

不過，當川普轉頭問白宮新冠肺炎工作小組應變協調員柏克絲（Deborah Birx）時，她卻回答，不知道陽光能有效遏制任何病毒的事。

當另一名記者問川普，他知不知道，CNN報導，北韓最高領導人金正恩動了心臟手術病危的事。川普在回答前，先吹捧自己的政府和前任政府不同，和金正恩關係親密，接著就痛批CNN。

「我認為那報導不正確，」他說，「我認為，那報導是由不正確的新聞網做的。我聽說他們用的是舊文件……我希望那是不正確的報導。」當CNN記者問他，和金正恩是否有任何聯繫時，他則拒絕回答。當她還想繼續提問時，川普斷然回答：「別和我說話，CNN是假新聞！」

(中時電子報)