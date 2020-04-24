北市實名制口罩智慧販賣機準備期備受爭議，且販賣機不設置在人潮眾多的捷運站，購買率不彰，而日前口罩3.0政策上路，由於付款方式更多元，地點更便利，外界質疑販賣機可能被打敗。台北市長柯文哲信心滿滿認為，不會被打敗，因為3.0每一次還要扣7元，「7塊錢很多」。

北市原預定4月30日就會在12區部署口罩販賣機，對於是否會來不及設置，台北市長柯文哲表示，現在3區先試辦一個禮拜，再來寫檢討報告。似乎意味著30日恐難12區完成部署。

北市府4月11日率先在信義區健康服務中心推動「實名制口罩自動販賣系統」，試辦計畫以來，已賣出6381組成人口罩，為提供購買口罩民眾提供多元化服務管道，同時紓緩口罩販售人員壓力，提供多元支付功能降低接觸現金帶來的風險，24日起在萬華、文山區健康服務中心各安排2台機台上線。

北市資訊局指出，試辦期間獲得民眾與各界許多建議，市府也與業者持續優化機台系統與購買流程，同時錄製使用教學短片，讓民眾可以更容易上手，享受創新科技所帶來的便利。

(中時 )