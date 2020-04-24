新冠肺炎疫情肆虐近4個月，民眾不出門旅遊讓觀光業叫苦連天，交通部給予導遊與領隊每人每月1萬元、連續3個月的補貼，但申請手續繁瑣引來抱怨，觀光局今宣布放寬認定並簡化作業，盼能盡速把救命錢發到勞工手上。

交通部長林佳龍4月初宣布，導遊與領隊將比照旅行業、旅宿業、觀光遊樂業從業人員，每人每月1萬元、連續3個月的補貼。但有人抱怨，申請補貼的作業冗長且浪費紙張。

觀光局今修正發布「交通部觀光局補貼導遊與領隊人員及國民旅遊隨團服務人員生計費用實施要點」，並溯自109年4月16日起，放寬認定「有實際執業維生」條件為導遊與領隊人員8團或40天（原為8團且40天），以及隨團服務人員40團或80天（原為40團且80天）、申請補貼日起3個月內未任職旅行業（原為申請補貼日前未任職旅行業）。

觀光局也將證明文件簡化為旅行社出具的帶團證明或旅行業責任保險單（原為帶團行程表及旅行業責任保險單），以期文件簡化，避免申請繁瑣，達到加速審查及撥款，提供即時性保障。另為配合防疫措施，避免排隊群聚，觀光局請申請人備齊文件後，以郵寄方式提出申請。

觀光局表示，部長已指示簡化並加速核撥各項觀光產業紓困補助款，目前除增加審查人力外，也於周末加班審查受理案件，以儘速撥款。

(中時 )