今天是17年前台北市和平醫院宣布封院的日子。總統今在臉書表示，「我們永遠要記住，當年在第一線守護病患的醫護人員，所付出的努力。」

總統指出，2003年4月24日，在缺乏配套措施的情況下，和平醫院宣布封院。上千名的醫護人員、病患、家屬，突然被強制禁閉在醫院中，可以想像當時的混亂與恐慌。經歷過17年前SARS的台灣人，一定都還對SARS疫情的失控餘悸猶存。

總統說，當年，為了要把SARS疫情穩住，和平醫院院內第一線的醫護人員，都堅守在崗位上，為照顧病患努力。他們所付出的一切，我們難以體會。

總統指出，「過了17年，我們正面臨新一波疫情的威脅，我要特別感謝所有辛苦的醫護人員，謝謝你們，每當台灣面對嚴重的疫情威脅時，你們都站在第一線，給台灣人民最堅強的保護與照顧。」

總統說，SARS與和平醫院封院的歷程，讓台灣社會知道，台灣在醫療公衛上的不足，以及中央跟地方在溝通上的不順暢、錯誤的決策，所將會帶來的災難。

總統說，17年後，台灣更有經驗，指揮系統更清楚，第一線的醫護人員也得到更多的保護與支持，人民也具備充分的防疫觀念，並確實落實。

總統指出，如果SARS真的有教會台灣人什麼事情，「我想那就是，在疫情面前，我們更要團結在一起，拋下彼此的政治成見。中央和地方、政府和人民一起合作，我們才能攜手對抗疫情。」

總統表示，防疫至今，全體國人都在中央流行疫情指揮中心的領導下，互相配合，團結一致，讓世界肯定我們的努力，甚至還有能力可以幫助國際社會。我希望這樣的成果，我們能夠繼續維持下去，做世界的模範生。

(中時 )