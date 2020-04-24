儘管立院日前表決紓困2.0預算條例時，國民黨立委提出的「發現金」主張已經被民進黨立委否決，但國民黨仍繼續推銷「發現金」的主張，呼籲民進黨懸崖勒馬，國民黨立委陳以信今天就砲轟，當年金融海嘯時，民進黨從上到下口徑一致的痛批國民黨消費券，主張立即發現金，現在卻數落發現金效果不佳，根本是換位置就換了腦袋。

立院今天邀請行政院長蘇貞昌報告「紓困2.0」預算，國民黨立委在國是論壇群起發言，再次推銷「發現金」主張，呼籲政院採納。

國民黨黨主席江啟臣表示，紓困預算修正案預估約300萬人受惠，但台灣需要紓困的人遠比300萬人多，國民黨團自始自終的版本都是排富發現金，預估可以照顧1500萬人，這段時間所有民調也都顯示，大部分民眾現在需要的是現金，不是酷碰券。

藍委陳以信則表示，行政院執意發放酷碰券、拒絕發現金，一意孤行、昨是今非。回顧當年金融海嘯，馬政府主張發消費券，民進黨上下可是一致主張應發現金。例如，當年民進黨主席蔡英文說，紓困發現金才能快速又有效，時任立法院民進黨團幹事長賴清德也說，發消費券有行政成本，不如發現金。當年民進黨從上到下都要求發現金，如今昔日發言者現在仍在廟堂之上，是否還記得當年曾說過的話？還是換位置就換腦袋？如此顢頇的政府令人憤怒。

陳以信還質疑，目前規劃的酷碰券規劃充滿歧視，因酷碰券要綁行動支付，涉嫌歧視多達4成不使用行動支付的民眾，這些民眾多數是65歲以上，他甚至懷疑蘇貞昌本人會不會用？此外，農業縣市更需要紓困，但更沒有行動支付的相關設備。另外也涉及歧視手頭上沒有4000元能拿出來消費的貧窮階級，反而是有手上有錢的人才有能力享受酷碰券優惠，讓政府的美意，反而變成劫貧濟富、歧視窮人，呼籲政府一定要儘速亡羊補牢，擴大支付範圍及可以使用工具。

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(中時電子報)