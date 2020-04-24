新冠肺炎疫情對全球經濟造成衝擊，世界銀行23日下調金屬與原油展望，並認為疫情拖累商品市場，將對開發中國家影響最大。世銀估計今年原油平均價格將落在每桶35美元，金屬價格則預估將下滑13%。

據外媒報導，世銀認為，疫情造成需求低落，加上OPEC和其他產油國生產石油過剩，加劇國際油價出現崩跌，世銀預估，今年原油均價將在每桶35美元，較去年均價大幅調降43%。

金屬方面，世銀估金屬價格將整體下滑13%，不過，值得注意的是，做為避險商品的「黃金」，則是看漲近15%。另外，世銀補充說明，疫情危機對農產品影響相對溫和，但糧食鏈中斷仍會增加部分地區的糧食安全風險。

世界銀行副行長迪奧普(Makhtar Diop)指出，大宗商品對市場的衝擊與低油價，恐對發展中國家帶來嚴重影響。因此，他建議各國政府改善能源補貼政策，以釋放資金來因應疫情所帶來後續效應。

周四(23日)原物料交易中，原油期貨大幅收高，6月紐約原油漲幅近20%、達每桶16.50美元；布蘭特原油上漲4.7%、收每桶21.33美元。美伊關係緊張，避險需求上升，黃金也上漲0.4%達每盎司1,745.4美元；其它金屬方面，期銅上漲0.6%、期鋁下跌0.1%。

(中時電子報)