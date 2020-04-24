20200424中天新聞 分手後急驗性病！ 周揚青點名「讓蝴蝶去檢查身體」

羅志祥、周揚青分手撕破臉，女方大爆羅志祥渣男行經，今日更有新進度，周揚青直接點名愷樂（蝴蝶姐姐）就是她口中與羅志祥有不正當男女關係的旗下女藝人，再次引爆熱議，也讓外界瘋猜至今神隱不回應的愷樂，未來感情動向格外引人關注。

周揚青正面槓上羅志祥旗下女藝人愷樂，直指愷樂自己有男友還劈腿，「說實話男女都不好，但畢竟是女生而且很大一定程度上被男生哄騙，結果還在外面被男生那樣討論知道了，一定還是會難過，所以給她們留點臉面吧畢竟以後還，要嫁人但認識我本人還在外面裝純情私下當p友的你，看我不就沒留情面。」

至今神隱中的愷樂，未來與羅志祥感情動態備受關注，還被網友起底今年1月她受訪自爆今年期待有新戀情的文章。愷樂透露爸爸怕36歲的她嫁不出去，為了安撫爸爸，還特地去算了感情，被說有閃婚命格，也談到唐綺陽等知名星座專家都說今年處女座感情很順，令她相當期待。

(中時電子報)