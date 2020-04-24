對於促轉會委員尤伯祥今天稱行政院是前閣揆江宜樺的「巢穴」，國民黨文傳會主委王育敏抨擊，號稱獨立單位的促轉會，官員脫口而出的就是充滿深綠意識形態的污辱性言詞，再次暴露促轉會是民進黨政治打手的事實，國民黨強烈譴責，並要求尤伯祥知所進退。

2014年太陽花學運攻佔政院濺血事件，抗議民眾周榮宗等23人集體自訴控告時任總統的馬英九等人殺人未遂，台北地院今傳喚馬英九作證，自訴人義務律師團召集人、促轉會委員尤伯祥詰問時出言不遜，稱行政院是江宜樺的「巢穴」，立即遭馬要求修正為「辦公室」，尤自知用詞不當當場改口。

對此，國民黨文傳會主委王育敏說，「巢穴」多半指的是敵人或盜賊、罪犯藏身之處，一位負責所謂轉型正義的獨立機關委員，脫口而出就是污辱他人的言詞，還把國家最高行政機關比喻為罪犯藏身之地，極為不當，毫無民主認知與素養，國民黨質問行政院長蘇貞昌，你同意別人把行政院說成是你的「巢穴」嗎？請問行政院所有工作人員，你們是在「巢穴」辦公嗎？

王育敏指出，尤伯祥曾在太陽花學運攻佔政院案擔任魏揚等被告的辯護人，個人意識形態明顯，蔡政府的促轉會成員素質如此，難怪促轉會全部的功能就是打擊國民黨，毫無公信可言。

王育敏表示，尤伯祥此次失言，讓人想起過去促轉會副主委張天欽的種種不當言論，張天欽當時稱侯友宜「是轉型正義最惡劣的例子」、「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格變東廠」等言論，都顯示促轉會官員全是扭曲偏頗的思維，以及對在野黨根深蒂固的仇恨。

王育敏說，由這些人來領導負責所謂獨立機關負責轉型正義，本身就極為荒謬，也顯示促轉會就是民進黨赤裸裸打壓政治對手的機關，目的是以綠營新威權來替代過去的黨國威權體制，無疑是民主政治的倒退。

(中時 )