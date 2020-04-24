大陸中國鐵路上海局集團有限公司24日表示，南京貨運中心堯化門貨場，滿載著醫療用品、體育用品等貨物集裝箱的鐵海聯運班列整裝出發，開往上海蘆潮港，隨後通過汽運抵達上海洋山港出口。

這是今年4月15日南京堯化門至上海蘆潮港首趟班列開行以來開出的第三趟直達班列，今年以來，該鐵海聯運班列已累計發送76個標箱、發運貨值約320萬元（人民幣，下同）。

(旺報 )