南京至上海蘆潮港貨運 正常通運 17:122020/04/24 旺報 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南京堯化門貨場正在進行鐵海聯運貨物裝車作業。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸中國鐵路上海局集團有限公司24日表示，南京貨運中心堯化門貨場，滿載著醫療用品、體育用品等貨物集裝箱的鐵海聯運班列整裝出發，開往上海蘆潮港，隨後通過汽運抵達上海洋山港出口。 這是今年4月15日南京堯化門至上海蘆潮港首趟班列開行以來開出的第三趟直達班列，今年以來，該鐵海聯運班列已累計發送76個標箱、發運貨值約320萬元（人民幣，下同）。 (旺報 ) #上海 #南京 #今年 #用品 #貨運 也許您會感興趣 推薦閱讀 靈鷲山啟動線上浴佛 聖山寺三合一祈福 11:412020/04/20 生活 趕機累癱 大嘆回家路太辛苦 04:102020/04/21 兩岸要聞 東京奧運延期 郭婞淳返鄉移地訓練 19:592020/04/21 體育 全台首批玉荷包在恆春 今年著果率達7成提早4月底開賣 21:532020/04/21 生活 大樂透又槓龜 下期頭獎上看6.8億元 00:112020/04/22 財經 險遭砍138億購煤預算 台電保證：2020燒煤量少於去年 17:532020/04/22 財經 陸方宣布陸生暫緩來台 我教育部：深表遺憾 18:552020/04/22 生活 星國油商興隆玩期貨破產 中油「避險」為主操作量少 23:232020/04/22 財經 淡水清水巖「正式」取消遶境 再加贈3百萬救護車 15:532020/04/24 生活 雲林二崙西瓜盛產囉！ 西瓜節停辦改推「到瓜市打卡送中瓜」 16:082020/04/24 生活 兩岸熱門新聞 陸首度證實 解放軍新組建海軍陸戰隊 - 兩岸 美CDC月刊以清官服蝙蝠圖影射病毒遭批歧視 - 時政 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 - 焦點新聞 - 旺報 戰狼發言人 嗆辣對決國際抹黑 - 焦點新聞 - 旺報 金正恩真的沒事啦！陸官媒首闢謠 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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