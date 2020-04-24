為有效防範歐美地區新冠肺炎疫情在社區爆發的慘況，也協助政府及民眾精準匡列高風險族群，逢甲大學成功研發「足跡追蹤APP」，可透過定期紀錄使用者的移動軌跡，在發現確診者時立即透過「風險分析平台」快速找出曾與其近距離接觸者，達到預防破口的目的，避免病毒擴散。

此系統由逢甲大學土木系教師林威延率先投入研發，他表示，有鑑於歐美地區日前爆發大規模社區感染，造成醫療系統崩潰，為避免同樣情況在台灣出現，透過群組集結校內各系所的專業，獲得全校師長熱烈響應；集合GIS研究中心教師管志偉、規畫師賴正偉及都市計畫與空間資訊學系教師徐逸祥，花費1個月時間才研發成功。

校方指出，這套系統是利用「足跡追蹤APP」的數位方式記錄使用者足跡，可避免出現目前人工疫調產生的記憶缺漏，再搭配「台版戰情儀表板」作分析，大幅減少現行疫調方式需要花費大量人力、時間的問題，並透過系統確實匡列出潛在被感染者。

校方強調，目前使用的APP在室內定為技術較不成熟，逢甲研發的APP則可精準追蹤出室內足跡，堪稱為技術突破，並透過系統通知潛在高風險族群，達到早期預警目的、也避免造成社會恐慌。

逢甲大學校長李秉乾指出，學校教師利用專業、自主建置這套系統，為防疫盡心力，目前已將此系統納入校內自主健康管理的一環，未來希望推廣至全國。

(中時 )