交通部針對受新冠肺炎影響，營運困難之運輸產業實施紓困振興方案，遊覽車客運業、計程車客運業駕駛人及小客車租賃業代僱駕駛人，自4月1日至6月30日止，每月可領取1萬元的紓困補貼，苗栗監理站這周末將再次開設假日窗口受理申請，呼籲符合資格者積極申請。

苗栗監理站為了讓受補貼對象駕駛，能夠盡速完成補貼款之申領，將於4月25、26日，上午8點至下午5點，開設假日窗口受理紓困方案申請。

監理站說明，由業者協助申請者，需填具請領清冊、提供金融機構存摺封面影本、所屬駕駛人從業證明影本；由駕駛個人申請者，要提供申請人身分證影本、金融機構存摺封面影本、申請人從業證明影本（計程車運輸合作社社員、個人經營計程車客運業免填），送至監理站辦理，將有專人以最快速度協助處理。

站長蘇淑賢表示，苗栗縣截至目前已受理計程車客運業薪資補助約388件、遊覽車客運業230件、小客車租賃業148件，呼籲符合資格業者來電洽詢，並積極申請，詳細紓困資訊可至交通部公路總局網頁，或撥打監理站電話037-331806分機301洽詢。

(中時 )