美國疾病控制與預防中心（CDC）出版發行的《新發傳染病》（Emerging Infectious Diseases）月刊，在最新一期5月號封面上使用中國傳統圖畫「清朝三品武官繡豹圖」，封面文字直言圖中的蝙蝠會傳播導致人類呼吸道感染的病原體。該期刊將圖文發表於社群網站後引發華裔人士批評為「辱華」與「種族歧視」，期刊為此撤下社群推文與圖片，但其官網仍繼續保留相關內容，持續招致網路的強烈批評。

據陸媒《觀察者網》報導，《新發傳染病》月刊是由美國疾控中心官方學術刊物，刊載全球傳染病和相關領域專家的研究成果，標榜「開放、專業」的醫學雜誌在最近一期5月號中卻強行將新冠病毒與中國歷史扯到一起，在封面上以中國傳統圖畫——清朝三品武官繡豹圖──作為封面，繡圖中有中國傳統象徵「福」的吉祥圖案蝙蝠，作者並明指稱這些動物是「能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病原體」，例如目前正在流行的新型冠狀病毒。

報導說，這種影射新冠肺炎是華人疾病的手法所製作的封面公佈後，立即引起多名亞裔科學家不滿，紛紛指責該雜誌「對東亞文化一竅不通」，抨擊封面作者「不科學和種族歧視」。美國疾控中心已經將此圖從社交網站刪除，但官網中對期刊內容及圖片未做任何更改。

該清朝三品武官繡豹圖又名「三品武官補子」，現存於美國大都會藝術博物館。據記載，補子是中國古代官員繡於朝服上的方形圖案，最早可溯及唐代武則天時期，一直沿用至清代。清代武官補子多以走獸為主圖，以彰顯其勇猛，官銜分九品，各有不同圖案。

美CDC月刊署名文章稱，這張引用自大都會博物館的圖片中包括一些象徵好運的蝙蝠，而「不同官銜補子上的動物（除了龍、獨角獸和麒麟之外）也可能是導致人畜患病的宿主，能夠傳播可能導致人類呼吸道感染的病毒病原體」，其中蝙蝠正是新冠病毒的宿主。文章並嘲諷圖片稱，「官位可能會給某些人帶來好處，但不能防止新冠病毒與其他疾病的傳播」。

報導指出，封面故事兩位作者均為傳染病學家，並未涉及歷史文化領域。其中布里德洛夫（Byron Breedlove）就職於美國疾控中心，而馮春海（音譯，Isaac Chun-Hai Fung）為華裔流行病學副教授。

(中時電子報)