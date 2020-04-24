新冠肺炎疫情重創全球，馬來西亞23日公布總確診數達5603例，雖已連續7天新增確診少於百例，當地政府仍宣布延長行動管制令二週至5月12日，為了幫民眾打氣，大馬藝人紛紛開直播陪歌迷聊天、分享音樂；待在檳城老家的方泂鑌（阿鑌），今下午透過《無所不TALK》直播與粉絲見面，除了分享近況、居家期間趣事，阿鑌還翻唱的〈回家〉一曲，鼓勵大家「雖然這段期間很辛苦，但還是要繼續待在家中，一起努力對抗疫情」。

雖然行動管制（行管）造成日常生活極大不便，但這段時間也增進家人間相處的時光！細數行管好處，阿鑌說：「我吃東西很不定時，主要是因為工作的關係，但最近對我來說比較好，吃東西的時間很固定，對身體也比較好。」由於待在家的時間變多，他趁此跟二姑學習做蛋糕，「新的技能，二姑喜歡做蛋糕，幾乎一、二天就做，也讓我學到怎麼做蛋糕，也許之後可以賣吧 就叫二姑蛋糕好了。」看到阿鑌連蛋糕品牌名稱都預想好了，線上粉絲留言要他分享自己做的蛋糕照片，還問阿鑌「有外送服務嗎？想買蛋糕」。

近幾個月因疫情影響取消多場演出、影響收入，阿鑌想法正面樂觀，「收入問題不只音樂人、歌手，應該各行各業都是，但這也沒辦法，大家都沒想到會影響這麼大，我們就趁這段時間加強一些能在家裡做的事，音樂人可以在家做編曲、錄音等等」；不少人問他會否考慮開小型線上音樂會，阿鑌說：「可以啊，好像也不錯，可以想一下！這個時侯大家都待在家，歌手可以送上我們的歌聲，為大家帶來一點溫暖。」

方泂鑌（右）在直播節目中受訪。（翻攝臉書）

(中時 )