日本大阪市長松井一郎建議在新冠肺炎疫情期間由男性採購日用品，因為女性買東西猶豫不決，買很久。此言一出，立刻被炮轟對女性充滿偏見。

疫情升溫，日本宣布進入緊急狀態，部分地區居民被要求家中指派一人採購生活必需品即可，以減少人群接觸。

共同社報導，56歲的松井一郎昨天告訴媒體，男性應負責買東西，因為女性會買很久，她們會逛來逛去。他還說，跟男性說要買什麼，他們會拿了就走，因此最好由他們外出購物，可減少人群接觸。

松井一郎承認他的話可能會被視為落伍，但他也說，他家中確實是如此。

(中時 )