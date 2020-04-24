失言挨轟！大阪市長建議由男人採買 因為女人逛太久 17:162020/04/24 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本大阪市長松井一郎建議在新冠肺炎疫情期間由男性採購日用品，因為女性買東西猶豫不決，花很長的時間。他的言論遭到炮轟。（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本大阪市長松井一郎建議在新冠肺炎疫情期間由男性採購日用品，因為女性買東西猶豫不決，買很久。此言一出，立刻被炮轟對女性充滿偏見。 疫情升溫，日本宣布進入緊急狀態，部分地區居民被要求家中指派一人採購生活必需品即可，以減少人群接觸。 共同社報導，56歲的松井一郎昨天告訴媒體，男性應負責買東西，因為女性會買很久，她們會逛來逛去。他還說，跟男性說要買什麼，他們會拿了就走，因此最好由他們外出購物，可減少人群接觸。 松井一郎承認他的話可能會被視為落伍，但他也說，他家中確實是如此。 (中時 ) #松井 #一郎 #大阪市長 #建議 #採購 #女性 也許您會感興趣 推薦閱讀 在台看見硬頸精神 成拚命三郎 04:102020/04/20 企業經營 郎朗混血嫩妻撇懷孕 網一看夫妻合體卻傻了 12:342020/04/20 娛樂 國防專家建議 主戰兵力應做新冠肺炎篩檢 13:532020/04/20 軍事 晚一天公布確診足跡 鄭文燦建議中央統一標準 16:542020/04/20 政治 日本專家潑冷水 不看好東京奧運明年舉辦 20:282020/04/20 體育 歐央建議設壞帳銀行 歐盟反對 04:102020/04/21 全球財經 社交距離好痛苦？冰島建議這樣做 10:152020/04/21 日常 軍方把關超前部署 洛杉基建議重啟「831」服務 13:592020/04/21 政治 18.9萬國軍普篩 公衛學者3點建議 15:082020/04/21 政治 美國國防部內部建議 削減2艘航空母艦 21:162020/04/21 軍事 國際熱門新聞 回不去了！為一事與陸鬧翻 瑞典砍了全孔子學院 - 國際 WHO與武漢病毒實驗室電郵遭駭 糟糕內幕曝光 - 國際 歐盟鐵娘子梅克爾罕見發怒為這事 - 國際 川普左批CNN右罵華郵 製造假新聞 - 時事 確診數月增逾10倍！新加坡擬改採大量篩檢 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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