為餐飲、賣場紓困，號稱是全球第一家人工智慧商店音樂公播頻道：BGMRadio.com，正式上線，特別推出商家音樂免費大眾版本，讓需要合法公播音樂的店家，免費註冊，免押金、免設備即可使用，在此疫情蔓延之際，也能為持續營業的商家節省下環境音樂版權費用。

催生出BGMRadio.com的安譜音樂成立於2018年初，創始人曾志中其有多年的科技及音樂產業經驗，帶領團隊研發、採用人工智慧技術，以樂理為基礎的標籤資料加以訓練深度學習模型並搭配自有的音樂團隊提供創作能量，打造出全新人工智慧音樂的創作產出方式，達到高效作曲且音樂品質穩定，因此順勢推出免費正版的BGMRadio.com，將創作出符合店舖播放之音樂提供給商家使用，讓商家播放音樂時不再侵權。

BGMradio建構了風格多元的音樂資料庫，目前已經創造了上萬首個獨具特色風格的音樂，適合各類型商家使用的的推薦音樂頻道。除了推薦頻道之外，BGMradio更推出業界首創的自選頻道功能，讓商家可以根據產業的性質，自行編輯挑選合適的音樂風格，打造專屬的商家音樂頻道。

BGMradio平台操作簡易，商家只需要透過網路登入平台，立即可使用琳瑯滿目的優質音樂服務。BGMradio為商店提供100％正版版權的商店環境音樂，商家播放音樂不再擔心侵權！支援PC、手機以及平板等多媒體設備，近期也將推出APP。

(中時 )