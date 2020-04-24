東吳大學物理系副教授陳秋民打造的紫外線殺菌燈，可進行口罩消毒。（東吳大學提供／李侑珊台北傳真）

阿富汗總統府日前因為一份「毒公文」，造成至少20人感染新冠肺炎，東吳大學物理系副教授陳秋民使用原來要丟棄的茶罐、風扇開關，打造能計時的紫外線殺菌燈，只要在紫外線殺菌燈下放置5到10分鐘，就能讓細菌病毒遠離，以防疫並保持環境與個人健康。

陳秋民有「東吳馬蓋先」之稱，他就地取材，利用別人不要的材料，像是茶罐、電風扇定時器、紫外線燈管，以及從回收場撿來的水銀燈罩等，完成能小資版的紫外線殺菌燈。

陳秋民表示，紫外線分成A、B、C波段，C波長最短、能量最大，甚至可以破壞細菌和病毒的核酸，只是紫外線沒有穿透性，只有被照到地方才能殺菌，所以他利用水銀燈罩，把紫外線光反射到包覆鋁箔紙的底座上，來強化殺菌作用。

專家指出，新冠肺炎病毒可以在鈔票、硬幣上存活4小時，就連公文夾也可能成為防疫破口，阿富汗總統府因為一份「毒公文」，造成至少20人染疫。

陳秋民透過實驗，測試紫外線燈的殺菌能力，先把白吐司輕壓在鈔票和硬幣上，接著把鈔票和硬幣放到紫外線殺菌燈下，進行8分鐘的低溫烘烤，再進行採驗，經過8天後白吐司出現驚人變化，碰過未殺菌錢幣的白吐司，長出大量黴菌，青一塊黃一塊，可見錢幣上的微生物數量驚人，對比經過殺菌燈洗禮的實驗組，白吐司上頭只長出一點菌絲。公文夾的實驗組和對照組也呈現強烈對比，碰過沒殺菌公文夾的白吐司，上頭的微生物十分活躍，跟殺過菌的差很大。

自製紫外線殺菌燈很容易，陳秋民表示，買一顆20瓦的紫外線燈泡，用家裡不要的檯燈、烤肉常用的鋁箔紙、膠帶、臉盆就能輕鬆組裝。

陳秋民提到，先把鋁箔紙平均覆蓋在檯燈上，讓燈罩像套上銀色澎澎裙，再用膠帶黏貼固定；臉盆同樣鋪好鋁箔紙，最後裝上20瓦的紫外線燈泡，簡易版的紫外線殺菌燈大功告成。雖然紫外線可以殺病毒，但對眼睛是非常大的傷害，千萬不要照射到眼睛和皮膚，直視紫外線更可能造成視力退化，最好連餘光都不要掃到。

(旺報 )