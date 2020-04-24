許福能夫婦，到南投警分局現場烹煮意麵。（廖志晃攝）

南投在地小吃意麵，讓人食指大動。（廖志晃攝）

新冠肺炎蔓延，防疫工作繁重，南投市長宋懷體恤基層警員辛苦，24日邀請「橋頭邊肉圓」業者許福能夫婦，到南投警分局現場烹煮在地著名小吃南投意麵，慰勞辛勤工作的員警，並向他們表達謝意。

宋懷琳曾經在警局工作，本身也是警察眷屬，與警界淵源很深；她表示，員警除了原本維護治安和交通的的業務，現在因應防疫工作需求，還要到處追蹤自主管理及居家檢疫的民眾，大幅增加業務量，相當辛苦！

橋頭邊肉圓名列台灣小吃百大名店，老闆許福能再創「肉燥福」意麵打響名號，一早就到場準備南投意麵加滷蛋和丸子湯，讓大家品嘗在地小吃補充能量，員警執勤的時候更有體力。

南投警察分局長潘金葉表示，感謝宋市長對同仁及疫情的關心，目前，南投疫情也維持很穩定，居家檢疫25位皆已解除，自主健康管理298位，也僅剩25位，希望大家配合政府防疫政策，不要趴趴走，並且避免群聚感染，維持穩定的情況。

(中時 )