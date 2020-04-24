長源醫院鹿港歷史影像館，24日揭牌。（吳敏菁攝）

長源醫院鹿港歷史影像館，24日揭牌。（吳敏菁攝）

長源醫院鹿港歷史影像館，24日揭牌。（吳敏菁攝）

台灣紀實攝影大師許蒼澤，一生留下20萬張影像，隨著時光沉澱，成了紀錄鹿港常民的歷史寶藏，許蒼澤父親許讀是在地醫師、兒子許正園也是醫師，家人提供診所故居，活化作為長源醫院鹿港歷史影像館，24日揭牌，賦予老屋活用新典範，也讓鹿港歷史小鎮更有深度、更豐富，來這裡找到說不完的光陰故事。

「歷史有多久？長流源遠盡在影像中」彰化縣文化局補助90萬元，屋主自籌40萬元，協助老屋活化，第一檔主題特展「鹿港家族故事-常民生活記實」即日起至6月24日止，後續還有「鹿港民俗節慶」主題特展規劃。

縣長王惠美表示，長源醫院是許蒼澤故居，也是許讀懸壺濟世的地方，這次把醫院藥局、攝影沖洗照片的暗房呈現在鄉親面前，除了展覽還規劃「老房子交流會」、「從長源醫院出發～鹿港老屋巡禮」，感續許蒼澤夫人和許醫師，把鹿港的常民文化與鹿港人的記憶保存。

醫師許正園說，開放診間包括以前候診室、藥局，祖父的看診間和外科室，祖父年紀漸長只看內兒科，外科室改為父親暗房，老屋是分享兒時記憶地方，若沒好好保護，老化、倒塌非常可惜，很少看到藝術文化作品能在作者創作的地方與城市展出，診所以博物館、影像館呈現，一起分享歷史生活的記憶。

鹿港鎮長許志宏表示，許蒼澤用相機寫歷史，一生堅持，喚起許多人回憶，也讓人遊客看到最活生生的鹿港。

文史工作者表示陳仕賢表示，許讀是台中中學校，當今台中一中的第一屆畢業生，習醫後回鹿港開設「長源醫院」。也愛好攝影，自設暗房，沖洗相片，許蒼澤從小受到父親的影響，在耳濡目染下，16歲開始接觸影像，就大街小巷遊走，捕捉常民百態。

這些日常的瞬間，一一被辛勤的攝影師捕捉、定格了，溢出畫面的生活味道，餘韻繚繞，影像幽微的魅力，讓人們都有說不出的感動。

(中時 )