新冠肺炎疫情嚴重衝擊經濟，高雄市長韓國瑜3月底發起「暖心相守寄未來」活動，盼大家預購來支持店家，民政局長曹桓榮24日前往岡山區大仁北路7-11超市，預購1萬元咖啡，轉贈岡山區公所及清潔隊同仁，區長黃中中也預購5000元蛋糕，為岡山區防疫團隊加油打氣。

曹桓榮表示，疫情影響各項產業如臨寒冬，呼籲市府團隊及民眾持續傳遞社會溫情，以「小錢多點」方式行動支持鄰里好店，呼籲店家提供多元的寄杯預購模式吸引民眾持續消費，與市民齊心守護高雄在地店家度過這波防疫低潮。

曹桓榮預購咖啡券1萬元，預購時，他同時點名岡山區長、兵役處、殯管處等單位主管接棒響應，岡山區長黃中中則預購「原味屋手工現烤蛋糕」5000元，給予岡山區店家挹注正能量。

黃中中表示，希望能透過「暖心相守寄未來」活動，鼓勵民眾以行動支持日常生活熟悉的店家，盼店家也能推出寄杯或預購優惠做為誘因，共同面對這場防疫戰爭。

(中時 )