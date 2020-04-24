新竹縣都市計畫委員會多次討論台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案，計畫面積擴大。（縣府提供／莊旻靜新竹傳真）

爭議多年的台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案，23日獲得獲新竹縣都市計畫委員會第312次會議審議通過，決議擴大文小、文中小面積，並畫設機關用地供消防局使用，而都市計畫面積也由399公頃擴大為435公頃，預計5月將修正後的計畫書、圖報送請內政部都市計畫委員會審議。

台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案為新竹縣長楊文科任內5支箭之一，曾與產業發展處長陳偉志等人，拜訪自救會成員，並參考各方意見納入考量，經數次溝通、會議討論，對於反對納入計畫範圍內的地主，有更妥適方案。

日前再辦公展後共收受791件人民情案件，新竹縣都市計畫委員會審議程序自去年12月底至今9年4月共有5次縣都委會專案小組，經過討論、交換意見後，原反對者土地面積自58.36公頃降低為24.92公頃，使計畫用地更趨完整。

在新竹縣都市計畫委員會第312次會議通過內容，從原本持分土地只要1人反對就剃除徵收，改為土地若屬持分情形，可透過全部土地所有權人協議完成的土地分管範圍，將同意者納入區段徵收，或是經所有權人5分之3以上同意，及其所有土地總面積超過範圍內私有土地總面積3分之2以上同意者，得以納入區段徵收範圍，其餘則不納入。

另外，屬同宗建照且土地無法單獨處理的住宅社區，經該建照土地範圍內私有土地所有權人，及所有土地總面積達私有土地總面積4分之3以上同意，德納入區段徵收範圍，其餘則不納入。

會議中也決議調整文大用地區為，並增設文中、文中小面積，以及畫設機關用地提供消防局使用，也對於具有歷史文化保存價值的通德堂，畫為公園用地做為保存，修正後的都市計畫面積也由399公頃增加為435公頃。

(中時 )