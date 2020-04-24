爭議多年的台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案，23日獲得獲新竹縣都市計畫委員會第312次會議審議通過，決議擴大文小、文中小面積，並畫設機關用地供消防局使用，而都市計畫面積也由399公頃擴大為435公頃，預計5月將修正後的計畫書、圖報送請內政部都市計畫委員會審議。
台灣知識經濟旗艦園區特定區計畫案為新竹縣長楊文科任內5支箭之一，曾與產業發展處長陳偉志等人，拜訪自救會成員，並參考各方意見納入考量，經數次溝通、會議討論，對於反對納入計畫範圍內的地主，有更妥適方案。
日前再辦公展後共收受791件人民情案件，新竹縣都市計畫委員會審議程序自去年12月底至今9年4月共有5次縣都委會專案小組，經過討論、交換意見後，原反對者土地面積自58.36公頃降低為24.92公頃，使計畫用地更趨完整。
在新竹縣都市計畫委員會第312次會議通過內容，從原本持分土地只要1人反對就剃除徵收，改為土地若屬持分情形，可透過全部土地所有權人協議完成的土地分管範圍，將同意者納入區段徵收，或是經所有權人5分之3以上同意，及其所有土地總面積超過範圍內私有土地總面積3分之2以上同意者，得以納入區段徵收範圍，其餘則不納入。
另外，屬同宗建照且土地無法單獨處理的住宅社區，經該建照土地範圍內私有土地所有權人，及所有土地總面積達私有土地總面積4分之3以上同意，德納入區段徵收範圍，其餘則不納入。
會議中也決議調整文大用地區為，並增設文中、文中小面積，以及畫設機關用地提供消防局使用，也對於具有歷史文化保存價值的通德堂，畫為公園用地做為保存，修正後的都市計畫面積也由399公頃增加為435公頃。
(中時 )
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