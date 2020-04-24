由於客工（外籍移工）宿舍的新冠肺炎病例持續激增，新加坡24日又新增897起確診病例，總病例已達1萬2075起。本月以來星國的確診數已增逾10倍，新加坡貿易和工業部長陳振聲接受美媒訪問說，星國考慮改採更「激進」（aggressive）的防疫策略，包括對570萬人口進行大量篩檢（mass testing）。

聯合早報網報導說，根據新加坡衛生部初步統計，截至今天（4月24日）中午，新增的897起病例當中，有13起是新加坡公民和永久居民。衛生部今晚遲些時候會再公布新病例的更多詳情。

新加坡新冠病例持續急增，主因是擁擠的客工宿舍成播毒溫床，占新增感染近9成。約32.3萬客工住在宿舍，每12至20人合住約4、5平方公尺的房間，且共用洗手間。

為了進一步遏制社區感染，新加坡政府將加強現有措施，同時把阻斷措施實行期延長四周，直到6月1日。

(中時 )