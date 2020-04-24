中華電信24日於全台500餘間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣全新iPhone SE，市場反應熱烈，上午8點中華電信網路門市開賣後，網站流量較平日成長近3倍。

依中華電信服務據點及網路門市最新銷售資料統計，容量以128GB銷售佔7成最為搶手；顏色則以黑色最受果粉愛戴，佔比達5成5，其次為白色，佔3成5。

整體熱銷機型前3名分別為「iPhone SE 128GB黑」、「iPhone SE 128GB白」、及「iPhone SE 64GB黑」，顯示iPhone經典色仍是主流。即刻入手全新iPhone SE，首選中華電信。

中華電信24日宣布推出限時資費方案，即日起至109年5月31日止，申辦大4G購機方案，月繳1399元，可以0元購買新版iPhone SE 128GB(36個月租期)，合約期間享行動上網吃到飽、最大網內免費講，及銀行刷卡6期0利率優惠。

另搭配大4G購機方案申辦iPhone SE可享Apple Watch空機折扣，熱銷款Apple Watch Series 3 LTE版38mm優惠價5,900元起。果迷最喜愛的Airpods Pro 享限時特價7,490元(原價7,990元) ；Airpods搭配無線充電盒限時特價5,490元(原價6,490元)。

(工商 )