（豐原太平洋百貨推出20元消費券加碼5倍送，期盼刺激買氣。圖/豐原太平洋百貨提供）

台中市政府推動即日起至6/30，在台中市22大商圈消費滿200元送20元消費券活動，豐原商圈唯一的百貨業者－豐原太平洋百貨，動員數百家專櫃獨家推出「20元消費券加碼5倍送」，持20元消費券即可兌換100元抵用券，期盼藉此刺激買氣！

豐原太平洋表示，即日起，除了市府原規劃的消費滿200元送20元商圈消費券，每人上限200元外，太平洋百貨在9樓贈獎處更增設「加碼5倍的交換券中心」，消費者只要持各大商圈兌換的20元消費券，都可到太平洋百貨兌換100元抵用券，到指定櫃位購買可享滿1000元抵用100元，直接把顧客手中的消費券放大5倍!

另外，前1000名持放大5倍抵用券，於服飾樓層指定櫃位消費滿5000元的消費者，太平洋百貨更加碼再送星巴克咖啡，讓民眾購物優惠一折再折，「啡」常開心!

(工商 )