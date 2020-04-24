涉嫌麟洛鄉公所工程弊案的前後任鄉長李新煌及蔡志和，於2013年底至2016年9月間，疑似涉及預算金額1000萬至3000萬餘元不等的8項道路類工程採購案，收受承包商得標工程款5％至15％賄款、合計收賄710萬元，24日一審偵結，屏東地院判決蔡8年徒刑、李7年徒刑，各褫奪公權4年，可上訴。

檢警調查發現，由麟洛鄉公所公開招標的麟洛國小通學步道一期工程、市區道路景觀營造與安全步行空間改善計畫，及成功路二期工程等鄉內大小建設案，有包商為求取得標案及日後請款順利，以底價一定比例賄款向鄉長行賄。

據了解，蔡志和與李新煌交情頗深，2人從地方群眾運動出身，除替地方政治人物抬轎，李新煌也投入選戰，擔任過麟洛鄉代會主席、2屆麟洛鄉長，而鄉長任內的祕書就是蔡志和。

檢察官掌握，李擔任鄉長任內，蔡常經手向廠商收賄，某次黃姓廠商前往蔡志和住處交付標案得標金額15％、共233萬元作為賄款，蔡上班時便以手提袋攜入鄉長辦公室轉交，李打開袋子發現是每10萬1捆的千元紙鈔，隨即拿出10捆、共100萬元讓蔡收下，其餘則自行花用。

李新煌任期屆滿，蔡志和接棒選上，收賄手段仍沿襲以往，有時在住處收款，有時則由對方將賄款丟入車內；屏檢經過半年偵查，共計發動搜索7次、36處且羈押8人，訊問212人次。除前後任鄉長遭判刑外，另涉案的鄉公所、廠商等相關人員共7人，皆以緩起訴處分。

(中時 )