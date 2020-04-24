新冠肺炎疫情延燒令亞洲鋼價急挫以及中鋼6月內銷盤價再跌，中鴻(2014)今開出的5月內銷盤價續跌，內銷每公噸降600~900元；6月外銷價也連兩跌，熱冷軋調降每公噸在20~30美元。

中鋼本周一開出6月內銷盤價再跌，6月內銷熱軋每公噸大跌900元，冷軋每公噸跌600元。為連續第二個月開低盤。

中鴻繼4月盤價轉跌，內銷熱冷軋鋼品每公噸均小跌300元後，今開出的5月內銷盤價續跌，內銷熱軋每噸降900元，內銷冷軋降600元，跌幅擴大。外銷也是連續第二個月下降；外銷繼5月的外銷價轉跌，熱冷軋調降介於20~30美元。今開出的6月外銷價也續跌，視地區及產品每噸再降20~30美元。

中鴻開月盤貼進市場，第一季鋼市有撐，鋼價走升，但第二季受到疫情擴散至歐美地區，全球鋼市不振，旺季不旺，鋼價進一步走跌。中鴻連續兩個月調降內外銷盤價，對第二季營運不利。

(時報資訊)