新北市教育局24日於錦和高中成立第1所高中程式教育體驗中心，教育局長張明文與種子教師一起協同教學，帶領學生編寫程式碼、自製教具。（葉書宏攝）

新北市教育局24日於錦和高中成立第1所高中程式教育體驗中心，教育局長張明文與種子教師一起協同教學，帶領學生編寫程式碼、自製教具。（葉書宏攝）

新北市教育局今（24日）於錦和高中成立第1所高中程式教育體驗中心，教育局長張明文化身阿文仔博士與種子教師一起協同教學，帶領學生編寫程式碼、自製教具，更現場解說「pH計」的線性方程式，讓學生將所學知識實際運用在生活情境中。

教育局與財團法人聯發科技教育基金會簽訂「STEAM教育扎根計畫」合作意向書，攜手推動新北市STEAM教育及程式教育，並於錦和高中成立新北市首間高中程式教育體驗中心。

揭牌儀式由張明文與聯發科技教育基金會董事張垂弘等共同點亮由師生結合程式設計創作的新北市政府大樓模型燈光，宣示新北市程式教育由國小至高中各教育階段課程連貫，學習不中斷。

此外，聯發科技教育基金會也捐贈500套Linklt 7697開發板套件教材包，提供程式教育體驗中心培訓種子師資，目前已辦理10校培訓工作坊，未來將持續辦理教師專業發展培訓、寒暑假學生營隊及發展程式課程，培育下一個世代具有跨領域整合應用能力的人才。

揭牌儀式後，張明文與種子教師一起協同教學，他現場解說「pH計」的線性方程式，與學生互動過程中將所學知識運用在生活情境中，勾起學生的學習興趣。

張明文表示，新北市推動程式教育近10年，目前已有超過8成以上學校推動程式教育，同時教育局相當注重連結產業發展趨勢，從2017年起推動「新北程式校園3＋1」政策，陸續成立國中、國小及高中程式教育體驗中心。

另外，也分別與宏碁股份有限公司、Google華人講師培訓中心及聯發科技教育基金會合作，在師資培訓、課程發展、資源整合及活動競賽等面向整合產官學資源，共同提升校長、教師與學生學習運算思維、程式設計與跨域整合能力，逐步實現新北學子程式教育學習藍圖。

(中時 )