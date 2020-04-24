週五(4日)亞市盤中，現貨黃金位於1724美元/盎司附近，黃金期貨則位於1747美元/盎司左右。Kshitij咨詢服務團隊(Kshitij Consultancy Service)週五最新撰文，對黃金後市走勢進行前瞻分析。

受美國可能推出更多刺激措施的預期提振，黃金價格週四一度上漲1.5%，至一周多高點。現貨黃金週四盤中最高上漲至1738.27美元/盎司，收於1730.50美元/盎司，上漲16.02美元或0.93%。

紐約金屬交易所(COMEX) 6月黃金期貨週四收漲7.10美元，報1745.40美元/盎司。

黃金方面，Kshitij咨詢服務團隊表示，黃金期貨繼續走高，並突破了我們昨日提及的1720美元/盎司水準。文章指出，預計期金將穩步上漲，並升向1780-1800美元/盎司。不過，在中期內，期金價格可能從1780-1800美元/盎司回落。

(中時電子報)