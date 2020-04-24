台中市30歲呂姓女子被戒指卡住右手無名指好幾天，23日晚間發現手指情況嚴重，硬拔不下來，向台中市消防局文昌消防分隊求助，打火兄弟靈機一動，使用縫紉線，順利脫戒。消防局呼籲，遇類似狀況，用正確方式拔除，或尋求醫生或消防隊協助。

文昌消防分隊長廖書群說，當時呂女的手指相當腫脹，嚇得與丈夫到消防分隊求助，原以為只要斷「開」戒指即可，但呂女表示那是婚戒很重要，不希望被破壞，最後「智取」脫戒，終於讓戒指「全身而退」。

呂女向消防隊員說，婚戒已經卡在無名指2天，日漸腫脹、不舒服，期間嘗試抹豬油、冰敷、肥皂等各種方式，反而弄巧成拙卡更緊，眼看整支手指都快要泛白無血色，嚇得她與丈夫趕緊向消防分隊求助。

幫呂女「脫戒」的文昌消防分隊員許峻傑說，曾經在網路上看過的影片教學，靈機一動使用縫紉線取下戒指，使用細線慢慢穿過戒指纏繞，成功取出卡在手指上的甜蜜負荷，並叮嚀呂女事後冰敷患處，避免腫脹疼痛。

文昌消防分隊長廖書群指出，配戴戒指類首飾等因熱漲冷縮、手指水腫或長期配戴等因素，導致戒指卡住無法脫除，時間若延長太久，最嚴重導致手指功能損害，應尋求正確方式解決。

(中時 )