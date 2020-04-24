◎被問網軍混入記者會 陳時中未否認

中央流行疫情指揮中心今年元月起，天天召開記者會，繼先前行政院帶頭帶風向打壓媒體後，日前又出現粉專小編潛入記者會，專打質疑政府的記者、專寫吹捧執政黨的文章。指揮官陳時中先前被問及世衛對網軍的指控時，第一時間就否認，且說時間會給答案，此次被問及網軍混入記者會，則說「大家都有不同意見，虛心受教」。

◎敦睦艦隊再添1例確診！高市累計13海軍染疫

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布海軍敦睦艦隊再增1名確診，高市衛生局下午證實是設籍高雄的30多歲男子，經評估個案發病多日，考量傳播風險較低，因此無須公布相關活動地點。敦睦艦隊事件，高市累計13例確診。

◎台師大2學生確診新冠肺炎 今又傳多人染水痘

國立台灣師範大學日前傳出有新冠肺炎確診學生，今又傳出宿舍有多名學生感染水痘，北市衛生局疾病管制科長余燦華指出，約3月13日台師大就回報有水痘患者，4月20日則剩下2例，因水痘非法定疾病，因此須等到結痂期才沒有感染的疑慮，預計監測到5月11日，未有水痘個案出現才會解除監測。

◎悠遊付漏停車月票 柯文哲嗆換總經理

新冠肺炎疫情升溫，為防堵群聚感染，北市公有停車場月票購買方式全面改採線上抽籤，並可使用8家智慧支付線上繳費，但卻沒有包含上月才上線的悠遊付，台北市長柯文哲在交通會報上放話，若悠遊付一個禮拜沒處理，「就把總經理換掉」。

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(中時電子報)