中共黨媒《人民日報》旗下網站海外網引述北韓勞動黨中央機關報《勞動新聞》24日刊文稱，在北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯一周年之際，俄羅斯駐北韓大使館向金正恩贈送了花籃。

報導稱，23日，俄羅斯駐北韓特命全權大使將花籃轉交北韓有關人員。花籃上寫道：「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩同志謹啟」。

據海外網早前報導，應俄羅斯總統普京之邀，金正恩於2019年4月24日抵達抵達符拉迪沃斯托克（海參崴）對俄羅斯進行訪問，這是金正恩自2011年當政以來，首次與俄羅斯總統舉行會晤。

(中時 )