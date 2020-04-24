人民日報：俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 17:562020/04/24 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃。（央視截圖） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共黨媒《人民日報》旗下網站海外網引述北韓勞動黨中央機關報《勞動新聞》24日刊文稱，在北韓最高領導人金正恩訪問俄羅斯一周年之際，俄羅斯駐北韓大使館向金正恩贈送了花籃。 報導稱，23日，俄羅斯駐北韓特命全權大使將花籃轉交北韓有關人員。花籃上寫道：「朝鮮民主主義人民共和國國務委員會委員長金正恩同志謹啟」。 據海外網早前報導，應俄羅斯總統普京之邀，金正恩於2019年4月24日抵達抵達符拉迪沃斯托克（海參崴）對俄羅斯進行訪問，這是金正恩自2011年當政以來，首次與俄羅斯總統舉行會晤。 (中時 ) #俄羅斯 #金正恩 #北韓 #金正恩 #花籃 也許您會感興趣 推薦閱讀 金正恩動心臟手術 CNN：北韓領導人病危 09:562020/04/21 國際 若金正恩病故 誰將繼承北韓正統？ 15:002020/04/21 國際 金正恩傳病危 心腹胞妹能接班？專家點出一關鍵 15:512020/04/21 國際 CNN喊金正恩病危 韓、陸：沒聽說 04:102020/04/22 財經要聞 傳做心臟手術 美媒爆金正恩病危 04:102020/04/22 國際大事 金正恩傳病危 妹金與正動向受矚目 04:102020/04/22 國際大事 金正恩傳病危引動盪？ 南韓議員：北韓已有兩異常動向 11:102020/04/22 國際 日媒：北韓已準備應急接班計畫 金與正將掌權 12:412020/04/22 國際 金小胖爆肥40kg！神秘二哥身材超苗條 打扮時髦看演唱會 19:072020/04/22 國際 一封電文 北韓官媒為金正恩病危闢謠 04:102020/04/24 國際大事 兩岸熱門新聞 陸首度證實 解放軍新組建海軍陸戰隊 - 兩岸 人民日報：俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 耿爽喊話蓬佩奧：別想加「可能」一詞就任意栽贓 - 時政 美CDC月刊以清官服蝙蝠圖影射病毒遭批歧視 - 兩岸 美女聲力軍 藍營找回青年共鳴 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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