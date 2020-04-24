國立暨南國際大學，經泰晤士高等教育機構公布的2020世界大學影響力評比，在「負責任的消費與生產」項目，榮獲全球第63名，在循環經濟方面的學術研究，及廢棄物資源化方面表現亮眼。

暨大在「優質教育」項目也有出色表現，該項目衡量676所大學在教學研究、終身學習資源和弱勢助學的卓越度，進而落實「沒有人被拋下」Leave No One Behind精神；暨大介於101至200名，具進入全球百大的潛力；在「和平、正義及堅強體制」、「產業、創新與基礎設施」及「減少不平等」項目，暨大同樣介於101至200名，顯示暨大能妥善安排各種利害關係人參與決策、推動產學合作，並能提供公平可及的教育。

暨大校長蘇玉龍指出，全球受到新冠肺炎疫情衝擊，經濟衰退可以預期，大學財務結構將會調整來求生存，國際學生就學選擇或許因此改變，知識創新與研究方向也需策略聚焦，建議台灣高教界思考因應策略。

蘇玉龍表示，全球抗疫，國際合作是必要的，暨大將從本次評比強項出發，研議如何聯合國內外夥伴學校，對受影響的青年提供就學相關援助。

暨大2020年獲得教育部「大學社會責任實踐計畫」高額補助，推動水沙連地區環境永續、產業升級、長照、偏鄉教育等計畫；也獲得經濟部水利署「雨水貯留系統建設工程」補助900萬元，挹注提升校園水資源回收循環再利用率；此外也獲科技部補助500萬元，投入促進區域智慧農業發展、創造農業循環經濟體系。

(中時 )