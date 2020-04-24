民視電視公司旗下所有節目與全體藝人總動員，在民視董事長王明玉以及總經理廖季方號召之下，全力配合防疫指揮中心的政令宣導，團結一心，全面傳送最有質感、最有誠意、最温暖的防疫正能量給全國觀眾。

這系列防疫公益影片包涵三大主軸，有撫慰人心，傳遞正能量的春天篇，告訴大家：「春天，一定會來」，還有由民視演員感性宣導「愛有多深，距離就有多遠」的距離篇，來保護我們愛的人。更有向最辛苦的第一線醫護防疫人員致謝的感謝篇，讓國人感受到生活在台灣的安全和幸福。

陳美鳳與胡瓜分別帶領眾星拍攝系列影片，得知要拍攝的陳美鳳說：「我超興奮還難得一直索命連環叩工作人員事先問台詞！」在拍攝時剛好是《美鳳有約》錄影前搶時間分秒必爭的緊張氛圍，她穩住現場讓拍攝順利，讓拍攝團隊像是吃了定心丸一樣，讓人佩服陳美鳳的魅力！胡瓜難得回應：「你知道我有多期待嗎？」他還特別用客語講出「感謝有你，有你真好。」

正在拍攝《孟婆客棧》的唐美雲，二話不說直接協調拍攝班表，從汐止拍攝現場趕來林口總部錄製，穿上時裝粉墨登場，她說：「當世界亂了腳步，我們最需要這樣的影片來安定人心。」白家綺也在主持《醫學大聯盟》空檔錄製，講到最後幾句：「但我們一定要相信，希望永遠在，春天一定會來！」她還哽咽了起來，說這幾句台詞的心意很感人，也表達了自己最想說的話。

(中時 )